Nike-Aktie: Was sagen die Analysten in ihren neuesten Studien?

Liebe Leser,

heute musste die Nike-Aktie deutlich Federn lassen und ging dabei auf fast 60 USD zurück. Anschließend kauften Käufer die Aktie wieder etwas nach oben, sodass der Tagesverlust auf gut -2% eingedämmt werden konnte. Vor kurzem hatte die Nike Aktie noch ein neues Jahreshoch oberhalb von 66 USD erreicht.

Einschätzungen zum Chartbild: Verkaufssignal in der Stochastik sorgt für Druck!

Der stochastische Indikator hat ein kräftiges Verkaufssignal ausgelöst und die Aktie dadurch deutlich zurückgehen lassen. Die neuesten operative Zahlen konnten die Anleger ebenfalls nicht überzeugen, sodass gleich zwei negative Faktoren auf die Aktie einwirkten.

Jefferies und Maxquarie sind sich einig! JPMorgan sieht es anders!

Jefferies hat sein Kursziel für die Nike-Aktie auf 59 USD angehoben und stuft die Aktie weiterhin mit „Halten“ ein. Macquarie tut es Jefferies gleich und hob ebenfalls das Kursziel an. Das Kursziel der australischen Investmentbank ist jedoch deutlich optimistischer und liegt bei 72 USD. Es übertrifft damit sogar das bisherige Jahreshoch der Nike-Aktie. Die US-Investmentbank JPMorgan hingegen sieht den fairen Wert der Aktie bei 58 USD.

