Nike Aktie: Vergleich mit den Adidas-Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Da es am Mittwoch neue Quartalszahlen von adidas gab – wie sieht es denn mit neuen Zahlen von Nike, Inc. (kurz „Nike“) aus? Da ist festzustellen, dass bei Nike das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht. So gab es bereits Ende September Zahlen für das „1. Quartal“ des Nike-Geschäftsjahrs 2020 und damit Zahlen für den Zeitraum bis zum 31. August 2019. Damit läuft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung