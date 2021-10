Nike-Aktie: “Stoppt die moderne Sklaverei”!

Ein NBA-Spieler, der sich bereits in der Vergangenheit zu politischen Ereignissen geäußert hat, hat sich in letzter Zeit verstärkt über ein börsennotiertes Unternehmen geäußert, das ein wichtiger Sponsor der Liga ist, in der er spielt.

Der Center der Boston Celtics , Enes Kanter , kritisiert Nike Inc. (NYSE:NKE) für den Einsatz von angeblicher Sklavenarbeit bei der Herstellung von Schuhen und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung