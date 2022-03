Nike-Aktie: Schauen Sie rein!

Die Aktien von Nike Inc (NYSE:NKE) notieren am Mittwochnachmittag 0,25% höher bei $139,48. Nike-Aktien sind in den letzten 5 Börsensitzungen um 4,5% und in den letzten 10 Börsensitzungen um 11% gestiegen.

Überblick

Die US-Indizes und der breitere Markt werden niedriger gehandelt, da die Aktien nach der Stärke vom Dienstag zurückgehen. Ein schlechter als erwartetes US-BIP und ein Wiederanstieg der Ölpreise haben die Marktstimmung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung