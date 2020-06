Nike-Aktie: Lohnt sich die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau?

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Die Aktie des amerikanischen Sportartikelherstellers Nike hat sich nach dem Corona-Crash und dem Rückfall auf ein 2-Jahres-Tief inzwischen vollständig rehabilitiert. In dieser Woche überwand der Anteilsschein die 100,00-US-Dollar-Marke an der New Yorker Börse (NYSE) und erreichte damit sein Vorkrisenniveau. Am Mittwoch konnte die Aktie weitere 3,35 Prozent aufsatteln und wird nun mit 104,11 USD gehandelt. Bis zum aktuellen Rekordhoch, das am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung