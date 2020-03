Nike-Aktie: Die Kurse ziehen wieder an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Am Dienstag kommt es börsenübergreifend zu starken Kursgewinnen. Der Nikkei 125 Index machte den Anfang und legte im Tagesverlauf über 7 Prozent zu. Hier drückte sich die Hoffnung der Anleger auf Aktienkäufe der Bank of Japan und Rückkäufe durch börsennotierte Unternehmen aus. Der DAX knüpfte an die bullischen Bewegungen im japanischen Leitindex an und verbesserte sich um 11 Prozent auf 9.700 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung