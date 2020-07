Nike-Aktie: Hier halten sich die Kauf- und Verkaufssignale die Waage!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Die Nike-Aktie ist während der weltweiten Börsenturbulenzen um mehr als 40 Prozent eingebrochen, am 18. März sackte der Kurs auf ein 2-Jahres-Tief bei 60 US-Dollar ab. Begünstigt durch den anziehenden Gesamtmarkt kehrten in der Folge die Käufer an den Markt zurück und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung.

Ende Mai wurde das Vorkrisenniveau erreicht, im Hoch stieg die Aktie bis auf 104,65 USD.



