Nike Aktie: Es tut sich was!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Der erst Anfang des Jahrs neu angetretene CEO von Nike, John Donahoe, macht derzeit Nägel mit Köpfen und baut die Führungsetage des Sportartikelherstellers kräftig um. Unter anderem soll Andy Campion ab dem 1. April zum Chief Operating Officer aufsteigen, aktuell ist er noch als Chief Financial Officer tätig. Er tritt die Nachfolge von Eric Sprunk an, welcher in den Ruhestand gehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung