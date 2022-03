Nike-Aktie: Erwartungen übertroffen!

Die Aktien von Nike Inc. (NYSE:NKE) werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse gemeldet hat. Nike sagte, dass der Umsatz im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf 10,9 Milliarden Dollar gestiegen ist, was die Schätzung von 10,62 Milliarden Dollar übertraf. Das Unternehmen meldete einen Quartalsgewinn von 87 Cents pro Aktie, der die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung