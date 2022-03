Nike-Aktie: Erntet Lob?

Die Aktien von Nike Inc. (NYSE:NKE) legten am Dienstag um 4,3% zu, nachdem das Unternehmen einen Gewinnanstieg für das dritte Quartal gemeldet hatte, der auf eine starke Nachfrage in Nordamerika in einem unsicheren internationalen Markt zurückzuführen war.

Am Montag meldete Nike für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 87 Cents bei einem Umsatz von 10,87 Milliarden Dollar.



