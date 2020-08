Nike-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Die Nike-Aktie ist in den letzten Tagen nach oben ausgebrochen und auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Den Käufern gelang es eine hartnäckige Widerstandslinie bei 105 US-Dollar zu durchbrechen. In dieser Woche stieg der Kurs im Hoch bis auf 109,69 USD. Profitieren kann der Anteilsschein dabei vom guten Abschneiden von Paris St. Germain in der diesjährigen Champions League. Am Sonntag spielt der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung