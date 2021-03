Nike Aktie: Davon ist Nike unbeeindruckt!

Nike Inc (NYSE:NKE) verklagte am Montag MSCHF Product Studio Inc, die Online-Stunt-Marketing-Firma, die hinter den absurdesten Produkten steht, die online populär werden, wegen Markenrechtsverletzung und Verwässerung über “Satan Schuhe”.

Was geschah

Die Firma, die Sportschuhe herstellt, reichte am Montag beim U.S. District Court for the Eastern District of New York eine Klage wegen Markenverletzung und Verwässerung, falscher Herkunftsbezeichnung und unlauteren Wettbewerbs ein.



