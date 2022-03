Nike-Aktie: Die Aktie des Tages!

Es war eine gemischte Ergebnissaison für Einzelhändler mit einigen großen Erfolgen und einigen großen Misserfolgen. Ein Thema, das mit einem Schlag herauskam, ist Nike Inc. (NYSE:NKE) und ihre Kursentwicklung macht sie zum PreMarket Prep Stock Of The Day.

Während der S&P 500-Index am 24. Februar seinen Tiefststand für die jüngste Talfahrt erreichte, fand Nike erst am 14. März mit 116,75 $ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung