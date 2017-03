"Nightwash" mit neuen Folgen in ONE!: Tahnee übernimmt Moderation

Köln (ots) -Ab Aschermittwoch ist Schluss mit lustig? Nicht mit uns und nicht inONE! Bei "NightWash" übernimmt Tahnee die Moderation von LukeMockridge!Am Donnerstag, 2. März um 20.15 Uhr startet die 19. Staffel des mitdem Deutschen Comedypreis ausgezeichneten Kultformats "NightWash".Entertainerin Tahnee wird in sechs neuen Folgen in aktuellenStand-ups und mit witzigen, schrägen Einspielern und Figuren ihrvielseitiges Können zeigen und der Show so ihre ganz persönliche Noteverleihen.Als Showband steht ihr dabei das Stuttgarter Duo "Das Lumpenpack"alias Max Kennel und Jonas Meyer zur Seite. Als Gäste mit dabei sind:- 2. März: Martin Zingsheim, Christian Schulte-Loh und FriedemannWeise- 9. März: Simon Stäblein, Costa Meronianakis und Maxi Gstettenbauer- 16. März: Stefan Danziger, Tino Bomelino und Johnny Armstrong- 23. März: Amjad, David Werker und Markus Barth- 30. März: Faisal Kawusi, Alain Frei und Felix Lobrecht- 6. April: Jacqueline Feldmann, Christiane Olivier undSuchtpotenzial (NightWash Naughty Girls Spezial)Tahnee gehört zu den Besten der jungen Comedy-Szene. Ihrevielseitigen Talente stellte die 24-jährige Moderatorin undWahl-Kölnerin bereits mehrfach in Funk und Fernsehen unter Beweis (u.a. RTL Comedy Grand Prix, Comedy Champions, 1LIVE Hörsaal-Comedy).Zurzeit ist sie mit ihrem Soloprogramm #geschicktzerfickt auf großerDeutschlandtour. Die Comedienne und Moderatorin begeistert sowohl mitihrer Wandlungsfähigkeit als auch mit ihrer schauspielerischenVielseitigkeit."Das Lumpenpack" - das sind Max Kennel und Jonas Meyer aus Stuttgart.Ihre Songs garnieren sie mit Konfetti, Anekdoten und Tiergedichten.Mit dieser Mischung gewann "Das Lumpenpack" 2015 u. a. den NDR ComedyContest und 2016 den Publikumspreis beim Prix-Pantheon.NightWash - Das Original aus dem Waschsalon wird von Brainpool LiveEntertainment produziert und war für viele Comedians Anfang undSprungbrett ihrer Karriere: Mario Barth, Bülent Ceylan, Dave Davis,Carolin Kebekus, Luke Mockridge, Ingmar Stadelmann, Chris Tall oderEnissa Amani wagten sich hier erstmals auf die Bühne.Alle Infos und Termine auf www.nightwash.deFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationSven GantzkowTel. 0221 / 220 4603sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell