Nightfood Aktie: Was der erfolgreiche Hotellancetest bedeutet!

Das preisgekrönte Eiscreme-Unternehmen Nightfood Holdings, Inc. (OTC:NGTF) hat für Schlagzeilen gesorgt, weil es der einzige Anbieter ist, der das 50 Milliarden Dollar schwere Problem der nächtlichen Nascherei in den USA angeht. Nightfood ist in fast 2.000 Supermärkten in den USA vertreten, darunter Walmart (NYSE:WMT) und Albertsons (NYSE:ACI).

Kürzlich gab das Unternehmen, das in dieser Kategorie Pionierarbeit leistet, eine wichtige Entwicklung bekannt, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung