Nigerias Chibok-Mädchen und Vertreibung der Christen / 15-jähriges Mädchen widersetzt sich Zwangsislamisierung (FOTO)

Kelkheim (ots) -Vor genau vier Jahren, am 14. April 2014, entführte die islamistischeGruppe Boko Haram 219 zumeist christliche Mädchen aus Chibok inNordnigeria. Während mehr als 100 von ihnen teils nach Verhandlungenfreigelassen wurden, teils fliehen konnten, werden 112 noch immerschmerzlich vermisst. Die Eltern haben Partner des christlichenHilfswerks Open Doors um weitere Unterstützung gebeten. Sie betonten,in Chibok werde nicht gefeiert, solange nicht alle Mädchen freiseien.Gezielte Angriffe auf Christen mit Raub, Morden und EntführungenWegen der fortgesetzten Angriffe auf überwiegend christliche Dörferim Mittelgürtel von Nigeria wandte sich am 8. Februar eine 11-köpfigeBischofsdelegation der katholischen Kirche von Nigeria mit scharfenWorten an Präsident Muhammadu Buhari. Die Regierung sei "entwederunfähig oder unwillig", die Bevölkerung dort zu schützen. So hattenbeispielsweise am 4. Dezember 2017 Fulani-Hirten mehrheitlich vonChristen bewohnte Dörfer im Bundesstaat Adamawa angegriffen. Die zurBeendigung des Konflikts herbeigerufene Armee hatte jedoch lautAmnesty International die fliehenden Einwohner nicht beschützt,sondern bombardiert und dabei viele getötet.In den Bundesstaaten Kaduna, Plateau, Nasarawa, Benue und Tarabaermordeten Angehörige der Fulani in den Jahren 2013 bis 2015 etwa6.500 Menschen. Allein zwischen Ende 2016 und Januar 2017 töteten sieim Gebiet von Kagoro (Süd-Kaduna) mehr als 800 Christen. Die"International Crisis Group" mit Hauptsitz in Belgien berichtet vonÜberfällen auf mehr als 50 christliche Dörfer in 12 Monaten. "DieFulani wollen die Christen unterwerfen, das Land zerstückeln, denEinfluss des Evangeliums schwächen und das gesellschaftliche undwirtschaftliche Leben zerstören. Ihre Agenda ist gegen diechristliche Mehrheit im südlichen Kaduna gerichtet. Hinter dieserForm des Dschihad steckt eine starke finanzielle Unterstützung undPlanung", warnten die Bischöfe der Region. Hunderte christlicheMädchen und Frauen wurden bislang entführt, unzählige Wohnhäuser undKirchen zerstört, Ländereien und Besitztümer gestohlen. World WatchResearch, die Feldforschungsabteilung von Open Doors, hat dazu imJanuar den ausführlichen Bericht vorgelegt: "Nigeria: Southern Kadunaand the atrocities of Hausa-Fulani Muslim herdsmen (May 2016 -September 2017)".Nach Einschätzung des "Nigeria Conflict Security Analysis Network"geht es hierbei nicht um typische Gebietsstreitigkeiten, sondern umdie Durchsetzung einer politischen Strategie: Nicht-islamischeGebiete sollen in das "Haus des Islam" überführt werden.Neue Entführung in Dapchi: nur die Christin Leah Sharibu kommt nichtfreiAm 19. Februar 2018 haben Anhänger von Boko Haram mehr als 100Mädchen aus einer Schule in Dapchi, im Bundesstaat Yobe, entführt.Nach Verhandlungen mit den Entführern wurden am 21. März alle Mädchenfreigelassen - bis auf Leah Sharibu. Als die 15-jährige Christin kurzvor ihrer Heimreise mit den anderen Schülerinnen aufgefordert wurde,den Islam anzunehmen, weigerte sie sich und musste deshalb bei denEntführern bleiben. Als Einzige.Vertreibung der Christen aus Nigerias Norden beendenOpen Doors Deutschland berichtet seit Jahren über die anhaltende undstrategisch ausgeübte Gewalt gegen Christen in Nigerias Norden. Dergeschäftsführende Vorstandsvorsitzende Markus Rode sagt dazu: "Mehrals 13.000 Kirchen wurden in den letzten 17 Jahren im Norden Nigeriasgeschlossen oder zerstört, tausende Christen ermordet undhunderttausende vertrieben. Boko Haram will dort ein Kalifat nach demMuster des Ur-Islam errichten, an dem die muslimischenFulani-Viehhirten durch gezielte Angriffe gegen Christen mitbauen."Rode bittet um Gebet für die vielen Opfer der Verfolgung underwartet, dass sich das Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) entschlossener bei der Regierungin Nigeria für den Schutz von Christen einsetzt. Auf dem aktuellenWeltverfolgungsindex von Open Doors belegt Nigeria Rang 14, istjedoch das Land mit dem zweithöchsten Gewaltaufkommen gegen Christen.