Nigeria: Flüchtlingskinder von Gewalt, Hunger und Tod bedroht / SOS-Kinderdörfer leisten Nothilfe (FOTO)

Maiduguri (ots) -Im Nordosten Nigerias schweben minderjährige Flüchtlinge inständiger Lebensgefahr. Viele dieser Kinder sind nach Angaben derSOS-Kinderdörfer weltweit ohne ihre Eltern auf der Flucht vor derGewalt der Terrorgruppe Boko Haram."Die Eltern der Kinder wurden häufig von den Fanatikern getötet.Diese Jungen und Mädchen haben alles verloren und hungern, es gehtnur noch ums nackte Überleben", sagt Eghosa Erhumwunse, Leiter derSOS-Kinderdörfer in Nigeria. "Die Geflüchteten versuchen inoffiziellen und inoffiziellen Camps unter schwierigen Umständen zuüberleben. Viele Kinder haben kaum Wasser, Nahrung und sanitäreVersorgung. Tausende sind völlig geschwächt und brauchen dringendHilfe." Auf sich alleine gestellt, seien sie zudem von Vergewaltigungund Ausbeutung bedroht.Die Zahl der Menschen, die aus Angst vor dem Terror von Boko Haraminnerhalb Nigerias auf der Flucht sind, liegt aktuell bei über zweiMillionen. Mehr als 230.000 Flüchtlinge haben zudem nach Angriffenoder Drohungen gegen ihre Dörfer Schutz in den Nachbarländern Niger,Tschad und Kamerun gesucht. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge undVertriebenen sind Kinder. Die Islamisten kämpfen seit zehn Jahren füreinen islamistischen Staat im Nordosten Nigerias. Bisher wurden rund20.000 Menschen bei den Terroranschlägen oder durch die Kämpfe gegendie Fanatiker getötet.Die SOS-Kinderdörfer weltweit leisten im stark betroffenennigerianischen Bundestaat Borno Nothilfe. Die Hilfsorganisationstellt Nahrung, sauberes Wasser, Medikamente und psychosozialeBetreuung zur Verfügung und betreibt eine Nothilfe-Kita fürFlüchtlingskinder. "Wir wollen in den nächsten Monaten 4.000 Kinderund rund 500 Familien unterstützen. Aber das kann nur der Anfangsein, denn der Bedarf ist enorm", sagt Erhumwunse. "Die Kinderbrauchen nicht nur dringend Obdach, Sicherheit und Nahrung, sondernauch psychologische Betreuung. Alle haben Schreckliches erlebt, oftihre Eltern verloren, mussten fliehen und hausen nun inFlüchtlingscamps ohne jede Alternative und ohne Zukunftsperspektive."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.de