Nigel Barker wird neuer Kreativdirektor und Markenbotschafter von Mimeo Photos

"Ich freue mich sehr, Mimeo Photos zu repräsentieren und mit ihremTeam zusammenzuarbeiten, da Apple den Fotoprojektbereich verlässt",sagte Barker. "Nachdem ich im Laufe der Jahre eine Reihe vonFotobüchern mit Apple Photos erstellt hatte, wechselte ich zur MimeoPhotos App und stellte fest, dass die Motive und die Qualität mitApple Photos identisch sind. Tatsächlich war ich von der App sobeeindruckt, dass ich mich direkt an Mimeo wandte und darum bat,dabei zu sein!"Mimeo Photos hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Nutzern aufder ganzen Welt hochwertige Fotoprojekte anzubieten. Als langjährigerSchöpfer und Fan von Apple Fotobüchern ist Nigel Barker der idealeBotschafter, um sein Fachwissen den Nutzern zur Verfügung zu stellen,die ihre eigene Serie von Fotobüchern, Karten und Kalendern gestaltenmöchten."Ich glaube, dass jeder Fotograf die Möglichkeit haben sollte,seine Arbeiten zu präsentieren, und zwar nicht nur für einen kurzenAugenblick oder einen Social Media Post, sondern auch, um nachhaltigdavon zu profitieren", so Barker. "Ein atemberaubendes Mimeo-Fotobuchermöglicht genau das."Produkte für Benutzer von Apple Photos nachbildenDiese Ankündigung erfolgte kurz nachdem Mimeo Photos sich alsApples langjähriger Partner für die Erstellung von Druckfotoprojektenpräsentiert hat. Seit mehreren Jahren beliefert Mimeo den Kundenstammvon Apple mit Fotobüchern, Karten und Kalendern. Die kreativenMotive, Projektspezifikationen, Materialien und Qualität von MimeoPhotos werden in Photos for macOS nachgebildet."Nigel Barker und Mimeo Photos teilen eine gemeinsame Vision undmöchten Menschen dabei helfen, ihre Geschichten durch Fotografie zuerzählen", kommentierte John Delbridge, CEO von Mimeo(https://www.mimeo.com/) . "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit Nigel bei einer Reihe von Projekten, darunter dieEntwicklung exklusiver Barker-Fotobuchmotive, die nur über unsere Apperhältlich sind."Neben der neuen Partnerschaft zwischen Mimeo Photos und NigelBarker wird die Marke einen Konvertierungsservice für Fotoprojektefür Nutzer von Apple Photos anbieten. Frühere Projekte, die mit ApplePhotos erstellt wurden, können mit Mimeo Photos konvertiert undnachgedruckt werden. Diese Funktion wird voraussichtlich verfügbarsein, wenn Apple seinen Fotodruckservice am 30. September 2018einstellt.Mimeo Photos können weltweit im macOS App Storekostenlos heruntergeladen werden(https://itunes.apple.com/us/app/mimeo-photos/id1282504627?mt=12)