Niemals den Hund im Auto lassen / Tiere leiden oft unter der großen Hitze / Ein Hitzschlag kann lebensbedrohlich werden (FOTO)

Bonn (ots) -Hochsommer, 30 Grad im Schatten und schnell noch mit dem Auto einpaar Erledigungen machen. Die Klimaanlage arbeitet gut. Weil nurwenige Einkäufe auf dem Programm stehen, bleibt der Hund imwohltemperierten, vermeintlich sicheren, Auto zurück. Immer wiedervergessen Hundehalter, dass sie damit ihren vierbeinigen Lieblingungewollt in akute Lebensgefahr bringen. Extreme Temperaturen führenbeim Hund sehr schnell zu einem Hitzschlag. Es drohen Erbrechen,Atemnot und Kreislaufversagen. Erste Anzeichen sind vermehrtesHecheln, Unruhe oder auch Apathie. Von einem Hitzschlag spricht man,wenn eine Körpertemperatur von über 40 Grad erreicht ist. Man darfdiese Gefahr einfach nicht unterschätzen: Bei einer Außentemperaturvon 30 Grad heizt sich das Auto innerhalb einer halben Stunde auf 46Grad Celsius auf, nach 60 Minuten sind es schon zehn Grad mehr.Dagegen hilft auch kein Parken im Schatten oder leicht geöffneteFenster.Der Hund hat nur eine einzige Möglichkeit sich abzukühlen: Erhechelt. Im überhitzten Auto erhöht sich dadurch die Feuchtigkeit.Die Kühlung über das Hecheln ist nicht mehr möglich und diekörpereigene "Klimaanlage" versagt. Im Falle eines Falles ist Eilegeboten, denn solch extreme Bedingungen sind lebensgefährlich. DieKörpertemperatur muss sofort, aber nicht zu abrupt gesenkt werden,damit es nicht zum Schock kommt. Die beste Erste-Hilfe-Maßnahme istes, das Tier im Schatten zu lagern und es mit feuchten Tüchernabzukühlen. Sollte das Tier noch in der Lage sein zu trinken, kannman ihm kleine Portionen kaltes Wasser einflößen. Der anschließendeWeg zum Tierarzt ist wichtig, da dieser mit kreislaufstabilisierendenMitteln und weiteren Maßnahmen unterstützen kann.Auch im häuslichen Bereich sollte man Tiere vor zu großer Hitzeschützen. Hunde und Katzen können sich eigenständig ein schattigesPlätzchen suchen, für andere Tiere wie Kaninchen oder Meerschweinchenmuss der Tierhalter dafür sorgen. Etwa, indem man den Stall vordirekter Sonneneinstrahlung oder mit feuchten Tüchern vor zu hohenTemperaturen schützt. Allen Tieren sollte in den heißen Phasen desJahres viel frisches Wasser zur Verfügung stehen.Weniger dramatisch endet ein Sonnenbrand. Unangenehm ist erallemal. Kurzhaarige Hunde mit hellem Fell, wie beispielsweiseDalmatiner oder Boxer, sind besonders gefährdet. Auch weiße Katzensind empfindlich. Schicken Sie Ihren Liebling bei allzu viel Sonnealso lieber in den Schatten und vermeiden Sie Spaziergänge in dergrößten Mittagshitze. Eine durch Sonnenbrand lädierte Haut neigt zuEntzündungen, die dann unbedingt vom Tierarzt behandelt werdenmüssen.