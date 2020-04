"Niemals Alleine". 14 "The Voice"-Sieger singen gemeinsam einen Charity-Song für "Die Arche" (FOTO)

Unterföhring (ots) - Sie haben bei #TheVoice für Gänsehautmomente gesorgt und wurden von den Zuschauern zu Siegern gewählt. Jetzt singen vierzehn Gewinnerinnen und Gewinner von "The Voice of Germany", "The Voice Kids" und "The Voice Senior" in der Corona-Krise gemeinsam für den guten Zweck. Zusammen mit elf weiteren starken Stimmen aus zehn Jahren #TheVoice haben sie sich zur Gruppe "The Voice Generations" zusammengetan und den Charity-Song "Niemals Alleine" aufgenommen.Im großen Finale von "The Voice Kids" am Sonntag, 26. April 2020, um 20:15 Uhr feiert das von Talpa Germany produzierte und von Universal Music vermarktete Lied seine Video-Premiere im TV. Auf der SAT.1-Coronahilfe-Website unter www.sat1.de/coronahilfe gibt es schon jetzt einen ersten Einblick in das Musikvideo sowie alle Infos zum Song-Download. Die Erlöse aus der Veröffentlichung des "The Voice Generations"-Songs werden an die gemeinnützige Organisation "Die Arche" gespendet.Mit dabei sind u. a. das "The Voice Kids"-Siegerduo Mimi + Josy (2019), die Gewinnerin der neunten Staffel "The Voice of Germany" Claudia Emmanuela Santoso, die Sänger und ehemaligen #TVOG-Talente Gil Ofarim, Percival und Erwin Kintop, die #VoiceKids-Stimmen Lukas Rieger und Iggi Kelly sowie die "The Voice Senior"-Gewinner Dan Lucas und Monika Smets.Diese "The Voice"-Stars singen gemeinsam den Song "Niemals Alleine" und sagen mit ihm Danke für den großen Zusammenhalt während der Corona-Krise:"The Voice of Germany": Claudia Emmanuela Santoso (Siegerin Staffel 9), Samuel Rösch (Sieger Staffel 8), Natia Todua (Siegerin Staffel 7), Jamie-Lee Kriewitz (Siegerin Staffel 5), Andreas Kümmert (Sieger Staffel 3), Nick Howard (Sieger Staffel 2) sowie die Talente Gil Ofarim, Erwin Kintop, Fidi Steinbeck, Dimi Rompos und Percival"The Voice Kids": Mimi + Josy (Siegerinnen Staffel 7), Anisa Celik (Siegerin Staffel 6), Sofie Thomas (Siegerin Staffel 5), Danyiom (Sieger Staffel 2), Michèle Bircher (Siegerin Staffel 1) sowie die Talente Lukas Rieger, Iggi Kelly, Davit Nikalayan, Matteo Markus Bok und Luca Kuglmeier"The Voice Senior": Dan Lucas (Sieger Staffel 1), Monika Smets (Siegerin Staffel 2) sowie Talent Dennis LeGreeDie Premiere des Charity-Songs "Niemals Alleine" im großen Finale von "The Voice Kids" am Sonntag, um 20:15 Uhr in SAT.1miteinander. füreinander.Die ersten Einblicke in den "The Voice Generations"-Song und alle Informationen, wie man schnell und unkompliziert Kontakt zu vielen verschiedenen Hilfsorganisationen aufnehmen kann, gibt es unter www.sat1.de/coronahilfe.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyFrank Wolkenhauer, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1158, -1108Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4579871OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell