Niels Annen warnt deutsche Unternehmen vor Beteiligung an Mauerbau

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Niels Annen, außenpolitischer Sprecher der SPD, hat deutliche Kritik an einer möglichen Beteiligung deutscher Firmen am Bau der geplanten Mauer an der US-mexikanischen Grenze geäußert. Annen sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstagausgabe): "Ich finde, das ist ein ziemlich abstoßendes, ja schamloses Verhalten." Gewinne zu machen liege zwar in der Natur von Unternehmen, so Annen.

"Aber dieses Projekt hat Auswirkungen weit über den amerikanischen Kontinent hinaus. Präsident Trump will sein Land zudem auch wirtschaftlich stärker abschotten. Die Unternehmen, die sich jetzt an die Trump-Regierung ranschmeißen, sollten überlegen, ob eine Politik der Handelsschranken nicht auch ihnen sehr schaden würde."

Foto: über dts Nachrichtenagentur