Niedrigwasserereignisse unterbrechen Lieferketten für Sand, Kies, Naturstein und andere Güter - nicht nur am Rhein / Gemeinsame Erklärung des BMVI und der Industrie

Berlin (ots) - Lang andauerndes und extremes Niedrigwasser - wie2018 - dezimiert die Transportkapazitäten auf den deutschen Flüssen.Unternehmen der Sand-, Kies- und Natursteinindustrie, die dieseTransportwege nutzen, können nur in geringem Umfang auf Lkw oder dieDeutsche Bahn ausweichen. Das heißt, infolge solcher Extremereignissewerden die Abnehmer nicht termingerecht versorgt. Bauvorhaben geratenins Stocken und der Imageschaden durch Lieferausfälle ist nichtbezifferbar. In einem 8-Punkte-Plan haben nun das Bundesministeriumfür Verkehr und Infrastruktur (BMVI) sowie maßgebliche Vertreter derIndustrie, darunter auch der Bundesverband Mineralische Rohstoffe,MIRO, Handlungsoptionen identifiziert, die künftigeNiedrigwassersituationen bei schiffbaren Wasserstraßen entschärfensollen."Das langanhaltende Niedrigwasser 2018 hat bei den am Rheingelegenen Kies- und Sandunternehmen zu hohen Einbußen geführt",erläutert Dr. Gerd Hagenguth, Präsident des BundesverbandsMineralische Rohstoffe, MIRO. "Die Produktion musste in vielenBetrieben gedrosselt werden, weil der Transport zu den Bauprojektender Abnehmer schlichtweg nicht durchgeführt werden konnte. EinAusweichen auf alternative Transportmittel per Straße oder Schieneist bei den hohen Nachfragemengen der Abnehmer kurzfristig nichtmöglich und selbst mittelfristig sind die benötigten Kapazitätennicht buchbar. Um aber künftig rechtzeitig planen zu können, sinddetailreichere und frühere Informationen zur Entwicklung derWetterlage und den zu erwartenden Wasserständen hilfreich", benenntDr. Hagenguth einen der entscheidenden Punkte des Maßnahmenplans, derunter anderem über ein neues Angebotssystem und eine stärkereVerknüpfung verschiedener Wetter- und Wasserstands-Daten zu mehrPlanungssicherheit im Liefermanagement führen soll. Auch dieEntwicklung und mittelfristige Inbetriebnahme niedrigwassergeeigneterSchiffstypen sowie die Umsetzung vonWasserstraßeninfrastrukturmaßnahmen helfen als weitere Punkte desPaketes, den Transport schwerer Gesteinsladungen klimafreundlich aufden Wasserwegen zu halten.Alle schiffbaren Wasserstraßen berücksichtigenDa eine Häufung extremer und langandauernderNiedrigwasserereignisse aufgrund extremer Wetterereignisse infolgedes Klimawandels nicht ausgeschlossen werden kann, sind die vom BMVIzusammen mit Vertretern der Stahl-, Chemie- und Mineralölindustrie,den Produzenten mineralischer Massenbaustoffe und desBinnenschifffahrtsgewerbes im gemeinsamen 8-Punkte-Plan fixiertenMaßnahmen ein wichtiges Instrument, um künftig dieTransportbedingungen am Rhein zuverlässiger kalkulierbar zugestalten."Die Betrachtung allein des Rheins und seiner Nebenflüsse ist fürunsere Industrie aber nicht ausreichend," erläutert Dr. Hagenguthweiter. "Während die Situation am Rhein auf Grund der Regenfälle imRheineinzugsgebiet in diesem Jahr noch gut aussieht, führen Weser,Elbe, Oder und deren Nebenflüsse dagegen bereits jetzt Niedrigwasser.Auch dort sind die Maßnahmen aus dem 8-Punkte-Plan überlebenswichtigfür die Industrie", rät Dr. Hagenguth zu einer ganzheitlichenBetrachtung der besonders umweltfreundlichen Verfrachtung schwererGüter auf schiffbaren Wasserwegen.Die Gemeinsame Erklärung zur Sicherstellung zuverlässigkalkulierbarer Transportbedingungen am Rhein (8-Punkte-Plan) wurde am4. Juli 2019 an Bord des Bereisungsschiffs der Bundesregierung inKöln Porz von Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr unddigitale Infrastruktur, Vertretern der Stahl, Chemie- undMineralölindustrie, MIRO als Interessenvertreter der Produzentenmineralischer Massenbaustoffe sowie dem Verein für europäischeBinnenschifffahrt und Wasserstraßen vorgestellt und unterzeichnet. ImWortlaut abrufbar ist der "8-Punkte-Plan" unter: http://ots.de/JlCOte