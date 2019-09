Niedriges KGV, 7 %+ Dividendenrendite gesucht? 2 günstige Aktien, die du dir dringend ansehen solltest!

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Na, noch immer nicht satt, was günstige und dividendenstarke Aktien anbelangt? Keine Panik, dafür habe ich vollstes Verständnis. Denn auch ich bin häufig und eigentlich unentwegt auf der Suche nach spannenden Aktien, die genau einen solchen Mix bringen können.

Lass mich dich daher nicht weiter auf die Folter spannen, sondern gleich damit beginnen, dir meine Auswahl an preiswerten Dividendenpapieren mit hohen Ausschüttungen zu präsentieren. Zwei an der Zahl habe ich heute für dich, zu denen es einiges zu wissen gilt. Legen wir daher am besten gleich mal los.

British American Tobacco

Eine erste Aktie, die prinzipiell zu diesem Kreis dazugezählt werden kann, ist zunächst die von British American Tobacco (WKN: 916018). Bedingt durch einigen Gegenwind innerhalb der Zigarettenindustrie ist hier der Kurs ordentlich gesunken, obwohl aus operativer Sicht eigentlich vieles in Ordnung erscheint.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam der Zigarettenhersteller auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,64 Pfund Sterling, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 28,34 Pfund Sterling lediglich einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 entsprechen würde. Ein Wert, der noch einmal preiswerter erscheint, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 werfen. Denn immerhin konnte BAT, wie der Zigarettenriese in Kurzform genannt wird, hier Umsätze und Ergebnisse je Aktie im mittleren, einstelligen Prozentbereich steigern.

Auch die Dividende floriert hier weiter. Nach inzwischen 18 jährlichen Dividendenerhöhungen zahlt British American Tobacco gegenwärtig eine Quartalsdividende von 50,75 Pence je Anteilsschein aus, die beim momentanen Kursniveau einer Dividendenrendite von 7,16 % entsprechen würden.

Das Wachstum ist daher noch immer moderat, die Dividende hoch und die Bewertung moderat bis günstig. Was wollen Investoren hier auf den ersten Blick eigentlich mehr?

Gazprom

Eine zweite Aktie, die definitiv viel aus Sicht der Dividende zu bieten hat, ist die von Gazprom (WKN: 903276). Der russische Erdgasriese zahlte zuletzt eine Ausschüttung in Höhe von 16,61 Russischen Rubeln an die Investoren aus. Eine Dividende, die bei einem aktuellen Kursniveau von 227,70 Russischen Rubeln einer spannenden Dividendenrendite in Höhe von 7,29 % entsprechen würde. Gewiss ebenfalls sehr interessant.

Zudem ist hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis ebenfalls sehr niedrig. Bei einem 2018erGewinn je Aktie in Höhe von 65,89 Russischen Rubeln ist hier nicht bloß das aktuelle Ausschüttungsverhältnis mit rund 25 % recht niedrig, nein, auch das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich hier auf lediglich 3,45. Damit zählt die Gazprom-Aktie gewiss zu den günstigeren Dividendenperlen.

Sicher existieren hier auch einige Risiken. Über russischen Aktien schwebt immer ein politisches Risiko, Russland gilt selbst innenpolitisch als nicht sonderlich stabil. Zudem könnten die Amerikaner dem Erzfeind immer mal wieder auf die Pelle rücken. Außerdem ist Gazprom als Energiekonzern immer stark abhängig von den Rohstoffpreisen, auch das schwebt daher wie ein Damoklesschwert über der Aktie, genauso wie der Heckmeck um Nord Stream 2.

Allerdings dürfte vieles hiervon, insbesondere in Anbetracht dieser wirklich preiswerten Bewertung, eingepreist sein. Zumal Gazprom nicht nur mit China einen Absatzpartner besitzt, der künftig immer mehr nachfragen könnte, sondern die Ausschüttungsquote in den kommenden Jahren sogar auf über 50 % anheben will. Das könnte hier sogar zweistellige Dividendenrenditen bedeuten.

Definitiv einen Blick wert!

Die Aktien von British American Tobacco und Gazprom sind somit beide günstig und dividendenstark. Beide besitzen zudem natürlich Risiken, weswegen die Bewertung hier so preiswert ist, allerdings auch reichlich Chancen, die eine höhere Bewertung rechtfertigen könnten. In meinen Augen sind daher beide Dividendenperlen durchaus einen Blick wert. Zumindest, wenn man als Investor höhere Dividendenrenditen einfahren möchte und hier auch ein leichtes Risiko nicht scheut.

