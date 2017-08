Niedersächsischer Landtag beschließt Selbstauflösung

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Der niedersächsische Landtag hat am Montagmittag in einer Sondersitzung seine Selbstauflösung beschlossen. 135 der 136 anwesenden Abgeordneten stimmten für die Auflösung des Landtags. Damit soll der Weg für vorgezogene Neuwahlen am 15. Oktober freigemacht werden.

Ursprünglich sollte die Landtagswahl Anfang Januar 2018 stattfinden. Weil die bisherige Grünen-Abgeordnete Elke Twesten aber Anfang August überraschend ihren Wechsel zur CDU angekündigt hatte, verlor die die bisherige Regierungskoalition aus SPD und Grünen ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Landtag. Daraufhin hatten sich die Fraktionen auf vorgezogene Neuwahlen geeinigt.

