Niedersächsischer Koalitionsvertrag: Die richtigen Weichen gestellt - jetzt gemeinsam Handeln

Hannover (ots) - Nachdem Ministerpräsident Stephan Weil in seinergestrigen Regierungserklärung die wichtigsten Eckpunkte der künftigenRegierungsarbeit vorgestellt hat, begrüßt der Vorstandsvorsitzendeder AOK Niedersachsen, Dr. Jürgen Peter, die Ausrichtung in derGesundheitspolitik: "Die im Koalitionsvertrag dargestelltengesundheitspolitischen Willenserklärungen bieten eine gute Grundlage,um die niedersächsische Versorgung langfristig gut aufzustellen."Eine zentrale Aufgabe für die neue Landesregierung sieht Peterdabei in der Sicherstellung der Qualität der Pflege. Die angespanntePersonalsituation zu verbessern ist nach Peters Auffassung jedoch nurmöglich, wenn auch das Berufsbild für Nachwuchskräfte deutlich anAttraktivität gewinnt: "Es muss schnellstmöglich zu einer Entlastungder Pflegerinnen und Pfleger kommen und alle müssen jetzt dazubeitragen, dass Pflegende die Anerkennung und Wertschätzung erhalten,die ihnen zusteht. Nur so kann die Qualität der Pflege angesichts derdemographischen Entwicklung langfristig gesichert werden."Beim Thema Krankenhäuser liegt der AOK Niedersachsen das ThemaQualität ebenfalls besonders am Herzen. Die bereits durch den Bundvorgesehenen Mindestmengenregelungen und der Abbau desInvestitionsstaus tragen aus Sicht der AOK ebenso zurQualitätssicherung bei, wie die Überlegungen der Landesregierung zuFusionen und Schwerpunktbildung in der Krankenhauslandschaft.Allerdings betont der Vorsitzende der größten Landeskasse, dass dieGrundversorgung auch in ländlichen Gebieten des FlächenlandesNiedersachsen unter allen Umständen gewährleistet bleiben muss:"Veränderungen in der Krankenhauslandschaft dürfen nicht dazu führen,dass weiße Flecken in der Versorgung entstehen. Es muss individuellauf die Regionen abgestimmte Lösungen geben."Große Chancen für das Gesundheitswesen sieht die AOK in derDigitalisierung. "Die neue Landesregierung hat im Koalitionsvertragdie richtigen Weichen gestellt. Gemeinsames Ziel muss es sein, einedigitale Infrastruktur aufzubauen und die Akteure zu vernetzen, ume-Health in der niedersächsischen Wirtschaft voranzutreiben.Perspektivisch muss Niedersachsen auf diesem Feld eine führende Rollespielen. Die AOK als Marktführer in Niedersachsen ist bereit, ihreExpertise aus bisherigen Projekten rund um e-Health mit in dieGestaltung einzubringen", so der Vorstandsvorsitzende.Pressekontakt:AOK - Die Gesundheitskasse, Carsten Sievers, PressesprecherTelefon: (0511) 8701-10123, E-Mail: carsten.sievers@nds.aok.deOriginal-Content von: AOK Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell