Niedersächsische Sparkassen stellen Geschäftszahlen vor

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Sparkassenverband stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) in Hannover die Geschäftszahlen der niedersächsischen Sparkassen im Jahr 2019 vor.



Dabei blicken Präsident Thomas Mang und Geschäftsführer Guido Mönnecke auch auf die dauerhaft niedrigen Zinsen, die deutliche Spuren in den Vermögen der Bevölkerung hinterlassen, wie es vorab vom Verband hieß. Obwohl das Kundengeschäft floriere, seien die Ergebnisse leicht abgeschwächt. Grund dafür seien "die höchstproblematische Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie steigende Anforderungen aus der Bankenregulierung"./cwe/DP/zb