Niedersächsische Highlights aus der Welt der APITs / APITs Lab Anwenderkonferenz präsentiert Best Practice-Cases aus Serious Games, Virtual und Augmented Reality für den Mittelstand (FOTO)

Hannover (ots) -Am 16. Oktober 2019 findet in Hannover die erste APITs LabAnwenderkonferenz statt: Präsentiert werden Projekte der APITsLab-Projektarbeit in der niedersächsischen Welt der AppliedInteractive Technologies, den Serious Games, Gamification undGamestechnologien wie Virtual Reality oder Augmented Reality. DieVeranstaltung bietet die Möglichkeit, Anwendungen aus Niedersachsenkennenzulernen und mit Experten ins Gespräch zu kommen.Wirtschafts- und Digitalisierungsminister Althusmann betont dieRelevanz der digitalen Methoden und Technologien aus der Gamesszene:"Diese bieten erhebliche Potenziale für die Wirtschaft. So lassensich unter anderem die Motivation der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter steigern, Planung und Produktion in der Industrieeffizienter gestalten und Produkte besser vermarkten. Das APITs Lableistet hier einen wichtigen Beitrag, um die Potenziale dieserTechnologien unseren mittelständischen Unternehmen in Niedersachsennäherzubringen."Das APITs Lab unterstützt als Projekt der nordmedia, im Auftragdes Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehrund Digitalisierung und in Kooperation mit der DigitalagenturNiedersachsen, den niedersächsischen Mittelstand bei derDigitalisierung. In Form von Vorträgen und Workshops berät das APITsLab niedersachsenweit KMUs jeder Branche mit dem Ziel, Unternehmendas Know-how der Gamesbranche zugänglich machen und Akteure zusammenzu bringen, um so innovative Lösungen für die Firmen zu generieren.Die Konferenz findet in Kooperation mit dem game - Verband derdeutschen Games-Branche e. V. statt.Gameentwicklerin Amelie Künzler (Urban Invention) und RedakteurJan Sedelies (Hannoversche Allgemeine Zeitung) werden die rund 200Gäste durch den Nachmittag begleiten. Malte Hedemann von derVolkswagen Gruppe zeigt in seiner Keynote wie VW bereits Virtual- undAugmented Reality in der Produktion einsetzt und wie Gamification dieAusbildung optimiert.Das APITs Lab-Team, Anna Weisenberger (Consultant & Coach) und TimMittelstaedt (Senior Consultant), stellt niedersächsische Projektevor, in denen Gamestechnologien mit Unterstützung des APITs Lab ihrenEinsatz gefunden haben. Besonders spannend ist das Projekt um diekleine Tischlerei Mike Müller aus Großenwörden bei Stade, die mit derAugmented Reality Agentur VRTX Labs einen Ansatz präsentieren, umihren Kunden mit AR einen noch besseren Service anzubieten.In kurzen Pitch-Sessions präsentieren sich die Aussteller, wieVollkorn Games mit ihrem Serious Game zum Thema IT Sicherheit.Auch verschiedene Projekte aus der Forschung werden vorgestellt:Prof. Dr. Jonas Schild von der Hochschule Hannover präsentiertbeispielsweise das Projekt "ViTA-WiN", welches interprofessionellesAusbildungstraining im Bereich der Notfallversorgung mit MixedReality ermöglicht.Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, mit denausstellenden Unternehmen ins Gespräch zu kommen und bei einem Snackselbst APITs-Anwendungen aus Niedersachsen auszuprobieren. Dasaktuellen Programm und die Anmeldung sind unter auf www.apitslab.deabrufbar. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl istbegrenzt.APITs Lab Anwenderkonferenz | 16. Oktober 2019 | ca. 13-20 UhrCavallo Königliche Reiterhalle | Dragonerstraße 34 | 30163 HannoverZum APITs Lab:Das APITs Lab ist ein kostenloses und neutrales Beratungsangebotfür Unternehmen in Niedersachsen über Nutzung und Anwendunginteraktiver Technologien bis hin zur Projektentwicklung. InVorträgen und mithilfe praxisnaher Demonstrationen konkreterAnwendungen werden mögliche Berührungsängste im Mittelstand abgebautund Umsetzungschancen der neuen Technologien sichtbar. AlleInformationen gibt es auf www.apitslab.de.Zu nordmedia:Fördern - Vernetzen - Entwickeln! Diese Begriffe bilden inKurzform den Kern der Aktivitäten der nordmedia. Seit 2001 gestaltetnordmedia als zentrale Medien-Fördereinrichtung für Niedersachsen undBremen den Ausbau und die Entwicklung der Medienbranche in den beidennorddeutschen Bundesländern. Im Geschäftsbereich Film- undMedienförderung wird die Vergabe der Fördermittel nachkulturwirtschaftlichen Kriterien strukturiert, organisiert undbegleitet. Im Bereich der Medien und Medienentwicklung initiiert undbetreibt nordmedia Netzwerke für die Branchenakteure und organisiertin Kooperation mit Partnern regionale und überregionaleVeranstaltungen im Besonderen zu technologisch getriebeneninnovativen Entwicklungsfeldern.