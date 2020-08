Niedersachsens Weil will nach Landtagswahl 2022 zurück zu Rot-Grün

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt im Falle eines Siegs bei der Landtagswahl im Herbst 2022 eine Neuauflage der rot-grünen Koalition an.



Die derzeitige Koalition mit der CDU sollte nicht von Dauer sein, auch wenn eine so große Mehrheit in der jetzigen Corona-Krise hilfreich sei, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Die Zusammenarbeit mit der CDU laufe sehr gut, "weil wir von Anfang an nicht über eine Lebenspartnerschaft, sondern über eine Lebensabschnittsgemeinschaft gesprochen haben". Die große Koalition sei aber weder das politische Ziel der SPD noch der CDU gewesen. "Das Wahlergebnis und die Koalitionsabsagen von den Grünen und der FDP haben dazu geführt - wir gehen damit nach wie vor sehr vernünftig um. Vernunft ist ein prägendes Merkmal dieser Koalition."/uk/DP/he