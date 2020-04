Niedersachsens Gesundheitsministerin warnt vor voreiliger Lockerung

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat davor gewarnt, bereits kurz nach Ostern über eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronakrise zu entscheiden. "Die Zahlen, die am Dienstag nach Ostern als Entscheidungsgrundlage vorliegen, werden trügerisch sein und fälschlicherweise eine Entspannung zeigen", sagte Reimann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagsausgaben). "Zu diesem Zeitpunkt werden wir leider eine ausgesprochen schlechte Datengrundlage haben", sagte sie.

"Wirklich belastbare Daten gibt es aus meiner Sicht im Grunde erst Ende April." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich darauf geeinigt, am Dienstag nach Ostern eine Neubewertung der Lage vorzunehmen. Bisher ist vereinbart, dass alle Einschränkungen zumindest bis 19. April, dem Ende der Osterferien in den meisten Ländern, bestehen bleiben. "Seit der Krise ist zu beobachten, dass stets nach einem Wochenende die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht, weil nicht so viele Menschen untersucht werden und die Behörden die Daten erst verspätet weitermelden", so Reimann. Nach dem langen Osterwochenende werde es "eine extra tiefe Delle" geben, zumal auch schon in der Woche vor Ostern viele ambulant tätige Ärzte im Urlaub seien und somit tagelang weniger getestet werde. "Wenn man auf Grundlage der direkt nach Ostern vorliegenden Zahlen eine neue Lagebewertung vornimmt, muss dies berücksichtigt werden", sagte Reimann. Die SPD-Politikerin sagte, auf der Politik laste ein hoher Druck, die Einschränkungen zu lockern. Das habe unter anderem mit der entsprechenden Entscheidung in Österreich zu tun. "Doch wir dürfen nicht vergessen, dass Österreich beim Pandemieverlauf mindestens vier Wochen weiter ist als Deutschland", sagte sie. Außerdem müsse befürchtet werden, dass zu Ostern entgegen der Empfehlungen viele Menschen ihre Angehörigen besuchten, sodass es mehr Infektionen geben werde. "Das dicke Ende werden wir dann möglicherweise 14 Tage nach Ostern durch eine steigende Zahl von Neuinfektionen und leider auch Toten sehen", so die SPD-Politikerin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur