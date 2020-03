Osnabrück (ots) - Niedersachsens Gesundheitsministerin hält "Coronaferien" undHamsterkäufe für übertriebenCarola Reimann (SPD): "Für Angst gibt es keinen wirklichen Grund"Hannover. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann warnt trotzsteigender Fälle von Corona-Infizierten davor, in Panik zu verfallen.Hamsterkäufe, wie sie aktuell in Supermärkten und Drogerien zu beobachten sind,nannte die SPD-Politikerin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(NOZ) "wirklich übertrieben". "Es ist ein Sicherheitsbedürfnis, das da zumAusdruck kommt, aber letztlich muss keiner Sorge haben, nicht über genügendNahrungsmittel zu verfügen - auch dann nicht, wenn er unter häusliche Quarantänegestellt werden sollte", sagte Reimann.Die Ministerin, die studierte Biotechnologin ist, mahnte zur Ruhe: "Es greifteine Angst um sich, für die es keinen wirklichen Grund gibt. Es handelt sich beiCorona nach allem, was wir wissen, um eine Erkrankung, die in den allermeistenFällen eher leicht verläuft und die wir gut behandeln können, wenn sie dennüberhaupt behandelt werden muss." Auch den Vorschlag des Virologen AlexanderKekulé von der Uni Halle, 14-tägige "Coronaferien" zu geben, um die Ausbreitungdes Virus einzudämmen, lehnt Reimann ab. Sie selbst wasche sich allerdings seitCorona deutlich häufiger und länger die Hände. "Gute Handhygiene ist in diesenZeiten das Allerwichtigste", sagte die Ministerin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4538084OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell