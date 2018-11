Niedersachsen unterstützt Strukturmaßnahmen bei Volkswagen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HANNOVER (dpa-AFX) - Als großer Anteilseigner hat sich das Land Niedersachsen hinter den geplanten Konzernumbau bei Volkswagen gestellt.



"Wir finden es richtig, dass der Strukturwandel nicht abgewartet, sondern gestaltet wird", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Der Autobauer hatte angekündigt, künftig auch an den beiden Standorten Hannover und Emden Elektroautos zu bauen. In Emden sollen ab 2022 E-Autos gebaut werden, in Hannover soll der Elektrobulli ID Buzz entstehen. Dies sei eine klare Absicherung der Standorte in Niedersachsen, sagte Weil. Das Land Niedersachsen gehört zu den größten Anteilseignern bei VW und hält 20 Prozent der Stimmrechte im Konzern./bch/DP/tos