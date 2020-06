Osnabrück (ots) - Niedersachsen kritisiert: Konjunkturpaket in Sachen Wasserstoff "nicht ambitioniert genug"Umweltminister Lies für verpflichtende Wasserstoff-Quote - "Nicht kleckern, sondern klotzen"Osnabrück. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat von der Bundesregierung mehr Einsatz für Wasserstoff-Technologien gefordert. Auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) teilte Lies mit, die im Corona-Konjunkturprogramm benannten Ziele zur Wasserstoffproduktion seien ihm "nicht ambitioniert genug". Lies kritisierte: "Nicht kleckern, sondern klotzen wäre das richtige Signal. Davon sind wir leider noch ein ganzes Stück entfernt." Die Energiewende könne nur dann gelingen, wenn Wasserstofferzeugung und -anwendung konsequent ausgebaut würden.Der SPD-Politiker reagierte damit auf das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Darin wird unter anderem angekündigt, dass kurzfristig eine "Nationale Wasserstoffstrategie" präsentiert werden soll. In deren Zuge sollen Wasserstoff-Produktionsanlagen mit einer Gesamtkapazität von fünf Gigawatt bis 2030 entstehen. Insgesamt werden etwa sieben Milliarden Euro für die Förderung von Wasserstofftechnik veranschlagt. Auch der Einsatz von "grünem Wasserstoff" in Flugzeugantrieben soll gefördert werden. Landesumweltminister Lies betonte: "Meine Forderung ist eine verpflichtende Quote für diese synthetischen Kraftstoffe auf Basis von grünem Wasserstoff, auch für die Mobilität auf der Straße." So könne ein Markt für Wasserstoff geschaffen werden, betonte der SPD-Politiker.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4615406OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell