Niedersachsen: SPD und CDU wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - SPD und CDU in Niedersachsen wollen Verhandlungen für eine Große Koalition aufnehmen. Darauf einigten sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Landeschef Bernd Althusmann nach einem Sondierungsgespräch am Mittwoch. Die Parteivorstände müssen dem Beschluss noch zustimmen.

Ziel sei es, noch im November eine Regierung zu bilden, so Althusmann. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober war die SPD mit 36,9 Prozent stärkste Kraft geworden, die CDU kam auf 33,6 Prozent. Die FDP hatte eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen ausgeschlossen, die Grünen wiederum hatten sich gegen ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP ausgesprochen.

