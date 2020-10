Die Niederlassungen von AIT Worldwide Logistics in Großbritannien erhalten als zugelassene Wirtschaftsbeteiligte Priorität bei der Zollabfertigung

Itasca, Ill. (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Anbieter von Transportlogistik erhält internationales Gütesiegel für Sicherheit und Qualität der LieferketteDie Steuer- und Zollunion der Europäischen Kommission hat kürzlich die drei britischen AIT-Standorte - Exeter, London und Manchester - als "zugelassene Wirtschaftsbeteiligte" (Authorized Economic Operators, AEO) anerkannt und den Einrichtungen eine vorrangige Zollabfertigung gewährt."Wir sind stolz darauf, dass wir mit diesem weltweit anerkannten Gütesiegel hervorheben können, welche exzellenten Leistungen unsere britischen Standorte zeigen, und freuen uns, unseren Kunden dadurch eine noch schnellere Zollabfertigung anbieten zu können", sagte Greg Weigel, Executive Vice President von AIT."Das Potenzial eines harten Brexit steht im Raum und der Status von AIT als zugelassene Wirtschaftsbeteiligte wird in Großbritannien ein besonders hilfreiches Unterscheidungsmerkmal für unsere Kunden sein, da sie dadurch eine vereinfachte und effiziente Zollabwicklung und eine vorrangige Importabwicklung genießen", fügte er hinzu.Die Akkreditierung als zugelassene Wirtschaftsbeteiligte wird finanziell stabilen, etablierten Unternehmen in Großbritannien und in der Europäischen Union verliehen, die im internationalen Handel aktiv sind und Waren verzollen müssen. Es ist ein international anerkanntes Gütesiegel für die Sicherheit und Qualität der Lieferkette.Weigel betonte, wie aufwändig das Überprüfungsverfahren sei, bei dem u. a. belegt werden müsse, dass interne Normen und Compliance stets eingehalten werden. Darüber hinaus gibt der Status als zugelassene Wirtschaftsbeteiligte den Kunden die Gewissheit, dass die Zollkontrollverfahren ihres Spediteurs nicht nur den behördlichen Anforderungen entsprechen, sondern dass in Hinsicht auf Sicherheit der Fracht durchweg ein hoher Standard eingehalten wird."Wir freuen uns, dass unsere Kunden von nun an von schnelleren Durchlaufzeiten und verbesserter Zuverlässigkeit profitieren, wenn Sie über unsere britischen Standorte nach Europa und rund um die Welt Lieferungen durchführen", sagte Weigel. "Dieser Erfolg zeugt vom Engagement des britischen Teams, das die Kernwerte von AIT umsetzt, da wir besonderen Wert auf Exzellenz setzen."Die Niederlassung von AIT in Amsterdam erhielt 2017 den Status als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter. Weitere Informationen zum Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten entnehmen Sie bitte der Website unter www.gov.uk (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2959260-1&h=3099540644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959260-1%26h%3D1951430560%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gov.uk%252Fguidance%252Fauthorised-economic-operator-certification%2523%253A%257E%253Atext%253DAuthorised%252520Economic%252520Operator%252520(%252520AEO%252520)%252520status%252Cmeet%252520UK%252520and%252520EU%252520standards.%26a%3Dwww.gov.uk&a=www.gov.uk).Informationen zu AIT Worldwide LogisticsAIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum und erweitert Unternehmen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 60 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2959260-1&h=826195231&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2959260-1%26h%3D116249400%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aitworldwide.com%252F%26a%3Dwww.aitworldwide.com&a=www.aitworldwide.com).Unsere UnternehmensmissionWir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.Pressekontakt:Matt SandersSenior Copywriter630-766-8300 x5984msanders@aitworldwide.comAIT Worldwide Logistics, Inc.P.O. Feld 66730Chicago, IL 60666-0730800-669-4AIT (4248)www.aitworldwide.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1318673/UK_AEO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpgOriginal-Content von: AIT Worldwide Logistics, Inc., übermittelt durch news aktuell