Niederlande mobilisieren für Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen

DEN HAAG (dpa-AFX) - In den Niederlanden sind Städte und Gemeinden zum Schaffen von Kapazitäten zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgerufen worden. Durch den Krieg flöhen Menschen aus der Ukraine, ein Teil davon werde möglicherweise in den Niederlanden Asyl beantragen, teilte die zentrale Flüchtlingsaufnahme am Sonntag mit. Die Behörde wollte auch eigene Zentren zur Beherbergung von Menschen aus der Ukraine nutzen. Je nach Kapazität sollten die Flüchtlinge auf die verschiedenen Regionen verteilt werden.

Wegen der Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen Krisenregionen gibt es in den Niederlanden derzeit ohnehin einen Mangel an Aufnahmeplätzen, teilte die Behörde mit. Bis zur Jahresmitte waren die Gemeinden ohnehin schon zum Schaffen von 7000 zusätzlichen Plätzen aufgerufen gewesen./evs/DP/he