Die Niederlande investieren 615 Millionen Euro in Quantum Delta NL und bringen damit die europäische Quantentechnologie auf die nächste Stufe

Delft, Niederlande (ots/PRNewswire) - - Mit dem Ziel bis 2027 auf 100 Start-up-Unternehmen, 2.000 Doktoranden und Ingenieure sowie drei große Forschungs- und Entwicklungslabore von Großunternehmen auszubauenDie Niederlande setzen ihre Führungsrolle im Aufbau eines europäischen Weltklasse Quantenökosystems fort. Zur Verstärkung dieses Vorhabens hat die niederländische Regierung die niederländische Strategie in Bezug auf Quantentechnologien durch die Bekanntgabe ihres Investitionsplans von 615 Millionen EUR in den kommenden sieben Jahren formalisiert. Dieser Impuls setzt eine Schwungscheibe in Bewegung, die während der Laufzeit des Quantum Delta NL-Programms zu einer öffentlichen und privaten Gesamtinvestition von geschätzten 3,6 Milliarden EUR führen könnte.Wegen ihrer strategischen und wirtschaftlichen Bedeutung ist die Quantentechnologie für die europäische Ambition nach digitaler Souveränität von zentraler Bedeutung. Quantencomputer, Netzwerke und Sensoren sind die künftige Grundlage für Hochleistungscomputer (HPC), Cloud, Hyperscaler und die Dutch Digital Infrastructure. Das exponentielle Wachstum der Computerleistung wird aller Voraussicht nach eine große Auswirkung auf die Entwicklung von Arzneimitteln und Rohstoffen haben sowie auf die Prognose komplexer Modelle und einen inhärent sicheren Datenaustausch. Die Quantensensorik ermöglicht Anwendungen in den Bereichen hochauflösende biomedizinische Erkennung, Erdüberwachung, Navigation ohne Satelliten, robuste und schnelle Telekommunikationsnetzwerke und vieles mehr.SpitzenreiterDerzeit sind die Niederlande der europäische Spitzenreiter in der Quantentechnologie. Die Entwicklung von Silizium-Qubits und Quantenprozessoren, die Nutzung der Quantenverschränkung für die Entwicklung eines Quanteninternets und die Inbetriebnahme von Quantum Inspire, des ersten europäischen Quantencomputers in der Cloud, sind alle von oder mit Hilfe von niederländischen Forschern realisiert worden. Des weiteren haben die Niederlande die höchste Anzahl von Quanten-Start-ups pro Kopf der Bevölkerung und sind weltweit unter den Top 3 in der Forschungsleistung. Dies verleiht den Niederlanden eine einzigartige Gelegenheit, ihre Führungsposition in eine nachhaltige Ertragskraft für ganz Europa umzuwandeln.Der Ehrgeiz des Quantum Delta NL Programms ist beeindruckend: Die Niederlande sollen als das neue Silicon Valley für Quantentechnologie in Europa positioniert werden mit dem Ziel, bis 2027 auf 100 Start-up-Unternehmen, 2.000 Doktoranden und Ingenieure und drei große Forschungs- und Entwicklungslabore von Großunternehmen auszubauen. Das Programm treibt die Entwicklung des europäischen Quantencomputers und des Quanteninternets voran, welches für Endnutzer im Geschäftsbereich und in den sozialen Branchen inklusive der Bildung offen sein soll. Es schafft ein barrierefreies Ökosystem, in dem Talent in allen Bereichen gefördert wird und über institutionelle Grenzen hinaus gearbeitet wird, um eine europäische Hightechindustrie zu erschaffen. Birch Consultants hat ausgerechnet, dass der Quantentechnologiemarkt in den nächsten 20 Jahren auf über 65 Milliarden USD wachsen wird und den Schätzungen der Boston Consulting Group nach könnte der Quantenmarkt bis 2050 weltweit auf ca. 300 Milliarden USD wachsen.Mona Keijzer, Staatssekretärin für Wirtschaftsangelegenheiten und Klimapolitik: "Der auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gesundheit ausgerichteten Innovation wurde mit Einführung des Nationalen Wachstumsfonds ein prominenter Platz verliehen. Das ist gut für alle Menschen in den Niederlanden. Letztendlich sind Forschung und Entwicklung der Schlüssel zum nachhaltigen Wachstum und somit auch für unsere Arbeitsplätze und unser Einkommen in der Zukunft von entscheidender Bedeutung. Die Regierung muss umfangreiche öffentliche Förderung für weitere Forschung, Innovation und Technologie zur Verfügung stellen, damit Start-up-Unternehmen expandieren, Talente anziehen sowie Innovation in den Niederlanden halten können und ihnen somit ermöglicht wird, die internationale Position der Niederlande stärken. Ich sehe für zusammenwirkende Unternehmen, Wissensinstitute und Regierungen, die hier beteiligt sind, wie etwa bei Quantum Delta NL, große Chancen, diese Herausforderungen zu kapitalisieren."Ronald Hanson, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Quantum Delta NL: "Die Niederlande haben mit ihren starken Quantenzentren in Delft, Amsterdam, Eindhoven, Leiden und Twente viel zu bieten. Wir bauen auf unsere öffentlich-privaten Partnerschaften, um eins der führenden Quantentechnologie-Ökosysteme zu skalieren, indem wir in Talente, Forschung, Unternehmergeist und Forschungseinrichtungen investieren."Freeke Heijman, Gründungsdirektorin von Quantum Delta NL: "Die Stärke der niederländischen Position ist zum Teil in der frühen Erkennung der Bedeutung von Quanten durch die niederländische Regierung begründet. Wir sind stolz, dass wir nun diesen Erfolg mit der Ausführung des Quantum Delta NL Programms fortsetzen können. Für uns lautet das Stichwort: 'Skalierung des Ökosystems!'"Über Quantum Delta NLQuantum Delta NL ist die öffentlich-private Partnerschaft globaler Technologieunternehmen, staatlicher Behörden und sämtlicher großer Quantenforschungszentren in den Niederlanden. 