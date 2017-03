Niederlande: Rutte will Signal gegen 'falschen Populismus'

ROTTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat seine Landsleute aufgerufen, dem Rechtspopulisten Geert Wilders bei der Wahl am Mittwoch eine deutliche Absage zu erteilen.



Die Niederlande sollten als erstes Land der Welt den "falschen Populismus" stoppen, forderte Rutte am Montag in Rotterdam. "Diese Wahlen sind entscheidend. Lasst uns den Dominoeffekt an diesem Mittwoch stoppen."

In den Umfragen zur Wahl liegt Ruttes rechtsliberale VVD mit rund 16 Prozent vorne, dicht gefolgt von der Wilders-Partei für die Freiheit PVV mit zur Zeit rund 13 Prozent.

Rutte warnte, dass der Islamgegner trotz sinkender Umfragewerte noch immer siegen könnte. "Denkt an den Brexit. Wir dachten alle, dass es nicht geschehen könnte. Denkt an die US-Wahlen."

Wilders würde im Fall eines Wahlsieges kaum an einer Koalition beteiligt werden. Die meisten Parteien schließen eine Zusammenarbeit mit ihm ab.

Die Parlamentswahl in den Niederlanden gilt aber auch als wichtiger Stimmungstest vor der wichtigen Präsidentschaftswahl in Frankreich im April sowie der Bundestagswahl im September./ab/DP/edh