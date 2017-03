Niederlande: Rekord-Beteiligung bei Parlamentswahl

DEN HAAG (dpa-AFX) - An der Parlamentswahl in den Niederlanden hat sich eine Rekordzahl von fast 82 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt.



Das sind gut sieben Prozentpunkte mehr als 2012, teilte der Wahlrat am Dienstag in Den Haag mit bei der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses der Parlamentswahl vom 15. März mit. Das weicht kaum von den bereits bekannten Resultaten ab.

Die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte wurde mit 33 Sitzen im Parlament stärkste politische Kraft der Niederlande.

Der Rechtspopulist Geert Wilders gewann mit seiner Partei für die Freiheit 20 der insgesamt 150 Sitze. Linksliberale D66 und christdemokratische CDA sind mit je 19 Abgeordneten vertreten. Die grüne Partei GroenLinks kam auf 14 Sitze. Die bisherige Regierungspartei die sozialdemokratische Partei für die Arbeit verlor dagegen 29 Mandate und stellt nur noch neun Abgeordnete. Insgesamt sind 13 Fraktionen im neuen Parlament vertreten.

Für eine stabile Mehrheit ist ein Bündnis von mindestens vier Parteien nötig. Möglich erscheint eine Koalition von der VVD von Premier Rutte mit D66 und CDA./ab/DP/jha