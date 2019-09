Niederlande Herbst-Highlights / Wildes Leben in Zandvoort, Tanztage in Maastricht und bunte Lichter in Eindhoven (FOTO)

Köln (ots) -Warum es sich für deutsche Besucher der Niederlande lohnt, sichden Weg durch die herbstlichen Niederlande zu bahnen, das verrät dasNiederländische Büro für Tourismus & Convention (NBTC). Es folgensieben spannende Tipps, was es jenseits der Grenze in den kommendenMonaten zu erleben gibt.Niederländische Tanztage in MaastrichtAuf dem Festival der niederländischen Tanztage in Maastrichtzeigen Tänzerinnen und Tänzer der verschiedensten Genres, was dieNiederlande in Sachen Tanz und Choreografie zu bieten haben. Vom 1.bis zum 6. Oktober können Besucher in einzelnen Shows sowohlklassisches Ballett als auch moderne Performances erleben. DieVeranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten in Maastrichtstatt, darunter das Theater aan het Vrijthof und das The StudentHotel. Die Tickets sind je nach Show entweder gratis oder für einenPreis von etwa fünf bis 40 Euro auf der Website der NederlandseDansdagen erhältlich.Weitere Informationen: Nederlandse Dansdagen, 1.-6.10.2019,info@nederlandsedansdagen.nl, http://ots.de/b0igAGFisch-Festival VISSCH in ScheveningenEin Wochenende, an dem sich alles um die kulinarische Vielfalt derNordsee dreht: beim VISSCH-Festival am Hafen von Scheveningen könnenBesucher vom 4. bis zum 6. Oktober das Meer hören, sehen und vorallem schmecken. Zahlreiche Foodtrucks und Stände bieten sowohlausgefallene Kreationen als auch niederländische Traditionsgerichtezur Verkostung an. Neben dem kulinarischen Angebot stehenmusikalische Vorstellungen auf dem Plan des frei zugänglichenFestivals.Weitere Informationen: VISSCH Festival Scheveningen, 4.-6.10.2019,Visafslag Scheveningen, Visafslagweg 1, 2583 DM Den Haag,http://ots.de/TlMSl2Wildnis in ZandvoortUnter dem Motto "Zandvoort goes wild" bietet das Tourismusbüro VVVZandvoort den ganzen Oktober über Führungen an, bei deneninteressierte Besucher durch die Amsterdamer Wasserleitungsdünengeführt werden, um die Paarungsrituale der brunftigen Hirsche zubeobachten. Jedes Wochenende sowie jeden Mittwoch um 16 Uhr findendie anderthalbstündigen Brunftführungen statt. Besucher erleben einNaturspektakel, bei dem hunderte Hirsche laute Brunftschreie ertönenlassen, um sowohl die Weibchen als auch die männliche Konkurrenz aufsich aufmerksam zu machen. Dabei kommt es nicht selten zu Kämpfen,bei denen die Geweihe lautstark aufeinanderprallen. Die Teilnahme aneiner Führung kostet 7,50 Euro. Die Karten werden vom VVV Zandvoortvertrieben.Weitere Informationen: VVV Zandvoort, Swaluestraat 1, 2042 KAZandvoort aan Zee, Tel.: +31 (0)235717947, Jeden Sa, So und Mi imOktober um 16 Uhr, www.vvvzandvoort.de/zandvoort-goes-wild/Bunte Lichter-Show in EindhovenIn den buntesten Farben erstrahlt die niederländische StadtEindhoven vom 9. bis zum 16. November. Während des jährlichstattfindenden Lichtkunstfestivals GLOW präsentieren zahlreicheKünstler aus dem In- und Ausland bereits zum 14. Mal ihre thematischabgestimmten Lichtinstallationen. 2019 dreht sich alles um das Thema"Living Colours". Sobald es anfängt zu dämmern, werden zahlreicheGebäudefassaden in der Innenstadt Eindhovens angestrahlt und in einneues Licht getaucht. Das erfolgreiche Lichterfestival, welches freizugänglich ist, erreichte im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von750.000 Besuchern.Weitere Informationen: Lichtfestival Glow, 9.-16.11.2019, VVVEindhoven, Stationsplein 17, 5611 AC Eindhoven, Tel.: +31(0)402979115, www.gloweindhoven.nl/enGeschichte erleben in DrentheDie beeindruckende Natur der niederländischen Provinz Drenthebeheimatet mehr als 50 der 5000 Jahre alten Hünengräber, welche zurZeit der Trichterbecherkultur entstanden sind. Im Hunebed-Zentrum inBorger können sich Besucher über die Jahrtausende alten Grabesstätteninformieren und zahlreiche Artefakte begutachten, die in den Gräberngefunden wurden. Der Eintritt in das täglich geöffnete Zentrumbeträgt 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder. Ebenfallsinteressant ist der sogenannte Hunebed-Highway (dt.:Hünengrab-Highway) N34. Die Straße, welche von Zuidlaren nachCoevorden führt, lenkt geschichtsinteressierte Besucher vorbei an denältesten Denkmälern der Niederlande.Weitere Informationen: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JTBorger, Tel.: +31 (0)599236374, Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa, So und anFeiertagen 11-17 Uhr, www.hunebedcentrum.eu/de/Mit dem Fahrrad durch den Nationalpark De Hoge VeluweIn dem niederländischen Nationalpark De Hoge Veluwe gehen Besucherauf eine Entdeckungsreise durch die Natur, welche gerade im Herbstbesonders eindrucksvoll ist. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 9,95Euro und beinhaltet die kostenlose Nutzung der insgesamt 1800Fahrräder, welche überall im Park zu finden sind. Auf insgesamt 40Kilometern Radweg kommen Besucher vorbei an dem berühmtenKröller-Müller-Museum mit der zweitgrößten Van Gogh-Sammlung der Weltsowie am neuen Besucherzentrum, welches im Juni von KönigWillem-Alexander feierlich eröffnet wurde. Im Oktober hat derNationalpark, dessen Haupteingang in Otterlo liegt, von 9 bis 19 Uhrgeöffnet.Weitere Informationen: Hoge Veluwe Besucherzentrum, Houtkampweg9c, 6731 AV Otterlo, Tel.: +31 (0)558330833, Oktober tägl. 9-19 Uhr,www.hogeveluwe.nl/deNeues altes Museum Naturalis in LeidenNach zweijähriger Renovierung eröffnet das NaturkundemuseumNaturalis in Leiden erneut seine Türen. Das Museum ermöglichtBesuchern jeden Alters eine Entdeckungsreise durch die Natur dervergangenen Jahrtausende. Naturbegeisterte Familien und interessierteMuseumsgänger erfahren, wie der frühe Mensch entstanden ist, sieerleben die Wunder der Eiszeit und stehen letztendlich Auge in Augemit einem Tyrannosaurus Rex sowie seinen Zeitgenossen. Das MuseumNaturalis, eines der 13 Museen in Leiden, hat täglich von 10-17 Uhrgeöffnet. Allgemeine Informationen über die Niederlande:
www.holland.com/zweiteheimat www.holland.com/lieblingsmomente