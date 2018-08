Niederlande: Gericht erlaubt Streik der Ryanair-Piloten

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

HAARLEM (dpa-AFX) - Niederländische Ryanair -Piloten dürfen wie geplant am Freitag streiken.



Das entscheid ein Gericht in Haarlem am Donnerstagabend und wies damit die Forderung der irischen Fluggesellschaft nach einer einstweiligen Verfügung zurück.

Die Pilotengewerkschaft der Niederlande hatte einen eintägigen Streik für Freitag angekündigt, um einen Tarifvertrag mit besseren Arbeitsbedingungen zu erzwingen. Die irische Billigfluggesellschaft wollte dies vor Gericht verhindern und ein Streikverbot für die gesamte Sommerperiode erreichen.

Vom Streik sind insgesamt 22 Flüge betroffen, elf sollten vom Regionalflughafen Eindhoven abfliegen, weitere elf sollten dort wieder landen.