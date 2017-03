Niederlande: Geert Wilders nimmt Wahlkampf wieder auf

DEN HAAG (dpa-AFX) - Zwei Wochen vor der Parlamentswahl am 15. März will der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders den öffentlichen Wahlkampf wieder aufnehmen.



Das teilte der Abgeordnete am Mittwoch in Den Haag mit. Wilders hatte in der vergangenen Woche seine öffentlichen Auftritte ausgesetzt, nachdem ein Leck bei seinem Personenschutz entdeckt worden war. Nach Medienberichten wurde sein Personenschutz nun mit Elite-Beamten der Militärpolizei verstärkt.

"Der Wähler will uns sehen, und wir den Wähler auch", teilte Wilders mit. Nach den neuesten Umfragen hat seine Partei für die Freiheit deutlich eingebüßt und liegt nun mit knapp 16 Prozent hinter der regierenden rechtsliberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte.

Wilders wird wegen seiner harten Aussagen gegen den Islam von Islamisten bedroht und steht daher unter strengstem Personenschutz. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass ein Sicherheitsbeamter vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll./ab/DP/mis