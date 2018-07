Berlin (ots) -Kuby war wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Schmähungengerichtlich gegen das Theater und seinen Regisseur vorgegangenDie bekannte Publizistin und Soziologin Gabriele Kuby (Buch "Dieglobale sexuelle Revolution - Zerstörung der Freiheit im Namen derFreiheit") setzte sich am gestrigen Mittwoch nach insgesamteineinhalb Jahren Rechtsstreit in einer Berufungsverhandlung vor demBerliner Kammergericht in entscheidenden Punkten gegen die BerlinerSchaubühne und Regisseur Falk Richter durch. Der Senat erkannte indem von Oktober 2015 bis Mai 2017 an dem Theater aufgeführten Stück"Fear" besonders schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzungen undSchmähungen zu Lasten der Klägerin. Kuby war dort neben anderenIntellektuellen als "Untote" und "Zombie" beschimpft worden, als"Wiedergänger aus der Vergangenheit", behaftet mit einer Rhetorik undeinem Vokabular "aus Zeiten des Nationalsozialismus". Zudem wurde ihrdort unterstellt, "gegen Juden zu hetzen" und nach einem totalitärenStaat sowie nach "Faschisten und Faschistinnen" zu rufen. Hierfürwaren ihr im Stück manipulierte und sinnentstellte Zitate in den Mundgelegt und mit ihrer eigenen Stimme dem Publikum präsentiert worden.Kuby und die Kanzlei Rechtsanwälte Steinhöfel mahnten daraufhin diePersönlichkeitsrechtsverletzungen ab. Nachdem die Schaubühne und FalkRichter die Abgabe einer Unterlassungserklärung verweigert hatten,klagte Kuby vor dem Landgericht Berlin, unterlag in erster Instanzund ging dann in Berufung. Mit Erfolg.So wurde den Beklagten mit gestrigem Urteil u.a. verboten,folgende Äußerung wiederzugeben: "Ich bin Gabriele Kuby... und hetzegegen Juden." Der anwesende und mitverklagte Regisseur Richter musstesich vom Vorsitzenden Richter erläutern lassen, dass es sich dabei umeine vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte in besonderem Maße"schwerwiegende Schmähung" handele, für die es "keine Grundlage"gebe. Auch weitere Verunglimpfungen, wonach Frau Kuby ein"vertrocknetes Stück Holz... eine verknitterte, ausgetrocknete,düstere Seele" sei, wurden als schwerwiegende Schmähung verboten.Ebenso die manipulierten Sätze, wonach Frau Kuby nach einemtotalitären Staat oder nach "Faschistinnen und Faschisten", rufe,dürfen, soweit das Urteil rechtskräftig wird, bei Vermeidung vonOrdnungsgeld bis EUR 250.000 oder Ordnungshaft von Richter und derSchaubühne nicht wiederholt werden. Der Senat hat die Revision nichtzugelassen, die Beklagten können Nichtzulassungsbeschwerde einlegen."Demokratie lebt von freier Rede und künstlerischer Freiheit",sagt Kuby. "Bedauerlicherweise haben Regisseur Falk Richter und dieSchaubühne diese Freiheit missbraucht, um politisch Andersdenkende zudiffamieren und gesellschaftlich zu zerstören. Dem hat ein deutschesGericht nun einen Riegel vorgeschoben."Über Gabriele KubyGabriele Kuby hat in Berlin und Konstanz Soziologie studiert undmit dem Magisterexamen abgeschlossen. Als Publizistin undinternationale Vortragsrednerin (USA, Asien, Australien/Neuseeland,Südamerika) zeigt Kuby die Sackgassen der modernen Gesellschaft aufund den Ausweg durch eine Neubesinnung auf christliche Werte. Deremeritierte Papst Benedikt XVI. nennt sie "eine tapfere Kämpferingegen Ideologien, die letztlich auf eine Zerstörung des Menschenhinauslaufen." Kuby hat 14 Bücher veröffentlicht. Ihr Standardwerk"Die globale sexuelle Revolution - Zerstörung der Freiheit im Namender Freiheit" wurde bisher in vierzehn Sprachen übersetzt. Mehrunter www.gabriele-kuby.dePressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93E-Mail: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Gabriele Kuby, Publizistin, übermittelt durch news aktuell