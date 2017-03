Niederländische Wahlbeteiligung bleibt hoch

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Beteiligung an der Parlamentswahl in den Niederlanden scheint deutlich höher auszufallen als bei der vorigen Wahl 2012. Um 19.15 Uhr hatten am Mittwochabend nach Angaben des Umfrageinstituts Ipsos 69 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.



Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt erst 60 Prozent gewesen, es wurde schließlich eine Wahlbeteiligung von knapp 75 Prozent erreicht. Die Wahllokale bleiben noch bis 21.00 Uhr geöffnet./cd/DP/fbr