Niederländische Steuerfahnder durchsuchen Wohnungen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Niederländische Steuerfahnder haben auf der Suche nach Steuerhinterziehern eine Reihe von Wohnungen in mehreren Städten des Landes durchsucht.



Dies teilte die Steuerfahndung (FIOD) am Freitag in Den Haag mit. Man habe Hinweise auf 3800 niederländische Kontoinhaber erhalten, die "viele Millionen Euro" auf schweizerischen Bankkonten versteckt hätten, hieß es. Die Behörde arbeite in dieser Sache mit Steuerermittlern in der Schweiz, Deutschland, Australien, Großbritannien und Frankreich zusammen. Über das Ergebnis der Durchsuchungen vom Donnerstag wurden keine genaueren Angaben gemacht. Man habe aber Unterlagen, ein Luxusauto, Dutzende von Gemälden, Schmuck und Goldgegenständen beschlagnahmt./eb/DP/tos