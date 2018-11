Niederländische Großbank ING verdient operativ mehr als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat im dritten Quartal wegen der Strafe in einem Geldwäsche-Vergleich deutlich weniger verdient.



Das operative Geschäft lief dagegen besser als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um 6,5 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten.

Unter dem Strich stand wegen der Zahlung in Vergleich mit der niederländischen Regierung ein Gewinn von 776 Millionen Euro und damit 44 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die ING hatte sich Anfang September mit den Niederlanden wegen der zu laschen Kontrolle und des damit einhergehenden Geldwäscheverdachts auf die Zahlung von 775 Millionen Euro geeinigt./zb/stk