Nie zuvor wurde Quirin Privatbank so oft weiterempfohlen

Berlin (ots) -- Vier von zehn Kunden kommen auf Empfehlung bestehender Kunden- Weiterempfehlungen haben sich seit Gründung der Bank fastverdreifacht- Unzufriedenheit mit anderen Banken ist häufigster WechselgrundNichts beschert der Quirin Privatbank (www.quirinprivatbank.de) soviel Kundenzuwachs wie die Weiterempfehlungen bestehender Kunden: Gutvier von zehn Kunden, exakt 37 Prozent, kommen durch die Empfehlunganderer Quirin-Kunden zu der auf unabhängige Anlageberatungspezialisierten Bank. Das ist der höchste seit Gründung der Bankgemessene Wert und das Ergebnis der jährlichen, zuletzt im Herbst2016 durchgeführten Kundenbefragung der Quirin Privatbank. Seit demStart der Honorarberatung hat sich der Anteil der Kunden, die aufBasis einer Weiterempfehlung zur Quirin Privatbank kamen, damit fastverdreifacht."Die Vorteile einer unabhängigen Anlageberatung gegenüber demprovisionsgetriebenen Verkauf sprechen sich immer mehr herum", freutsich Erwin Bengler, Leiter Privatkundengeschäft des BerlinerFinanzinstituts. "Der hohe Anteil an Empfehlungs-Kunden ist zudembeachtlich, weil unsere Bank erst zehn Jahre am Markt ist und vieleuns erst kennenlernen mussten."Häufigster Anlass für einen Wechsel zur Quirin Privatbank ist lautKundenbefragung die "Unzufriedenheit mit der bisherigen Bank". Fastjeder zweite befragte Kunde (46 %) gibt das zu Protokoll. Amstärksten überzeugt hat Neukunden die persönliche Beratung beimersten Kontakt mit der Bank. Dabei wurden die Persönlichkeit desBeraters, die Professionalität des Anlagevorschlags und das Gefühl,mit der eigenen Geldanlage bei Quirin gut aufgehoben zu sein,besonders gelobt. Nur knapp dahinter folgt als zweitstärkstesArgument "das transparente Vergütungsmodell der unabhängigen Beratunggegen Honorar" Erwin Bengler: "Die Ergebnisse der Kundenbefragungbestätigen unser Geschäftsmodell, das im europäischen Ausland schonviel verbreiteter ist: Nur wer bei der Geldanlage unabhängig vonProvisionsinteressen berät, kann Anlegern die besten Produkte undStrategien empfehlen."