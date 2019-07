Nie wieder Vorratsdatenspeicherung

Berlin/Brüssel (ots) - Zu der gestern veröffentlichten Kritik vonüber 30 zivilgesellschaftlichen Organisationen an EU-Überlegungen zurWiedereinführung einer Vorratsspeicherung der Verbindungs- undStandortdaten aller Bürger [1] erklärt der Europaabgeordnete Dr.Patrick Breyer (Piratenpartei):"Der dänische Skandal um mögliche Fehlurteile wegen falscherVorratsdaten [2], der Hackerangriff auf Telefongesellschaftenweltweit [3] - all das beweist erneut: Wir müssen unnötige, wahlloseAufzeichnungen unserer Verbindungen und Bewegungen verhindern, sonstist unsere Sicherheit in Gefahr. Die EU-Kommission muss endlich gegendie grundrechtswidrigen nationalen Gesetze zurVorratsdatenspeicherung klagen. Studien zu diesemMassenüberwachungsinstrument müssen unabhängig durchgeführt werdenund seine Nutzlosigkeit gemessen an der Aufklärungsquote einbeziehen.Meine Fraktion will den dänischen Vorratsdaten-Skandal zum Themaim Europäischen Parlament machen."Quellen/Fußnoten:[1] http://ots.de/rxWRg1[2] http://ots.de/87fDMP[3] http://ots.de/zlAbP5Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell