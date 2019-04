Nie wieder Rana Plaza, mehr Gebäudesicherheitsabkommen

Berlin/Amsterdam/Dresden (ots) - Vor genau sechs Jahren starben1.134 Näher*innen in den Trümmern eines Fabrikgebäudes in Savar,Dhaka, Bangladesch. Mehr als 1.800 Menschen wurden verletzt. In demGebäude "Rana Plaza" produzierten fünf Textilfabriken, viele fürgroße Modefirmen, deren Produkte auch in unseren Kleiderschränkenhängen.Nach der Katastrophe beteuerte die gesamte Modeindustrie, "Niewieder Rana Plaza!" in die Realität umzusetzen. Doch wie sieht dieSituation heute aus? Sechs Jahre nach der schrecklichen Katastrophedominieren Repression und Armutslöhne die Industrie, und die inBangladesch erreichten Fortschritte, Fabriken sicher zu machen, sindbedroht.Das Bangladesch Gebäudesicherheitsabkommen wurde drei Monate nachder Rana-Plaza-Katastrophe von Gewerkschaften und Modemarkenabgeschlossen. Die Clean Clothes Campaign war ebenfalls beteiligt.Das Abkommen ist einmalig, weil es für die Unterzeichnendeneinklagbar ist.Bislang wurden 1.600 Fabriken inspiziert. Von den 100.000identifizierten Mängeln konnten 89 Prozent behoben werden. Über 50Prozent der Fabriken aber haben immer noch kein adäquatesFeueralarmsystem und in 40 Prozent sind strukturelle Renovierungennoch nicht fertiggestellt.Bangladesch Gebäudesicherheitsabkommen in Gefahr - Leben derArbeiter*innen bedrohtDie Regierung Bangladeschs und der nationale Verband derTextilproduzenten BGMEA wollen das Gebäudesicherheitsabkommen aus demLand verdrängen und somit die Weiterarbeit vor Ort unterbinden. Siewolle diese Arbeit selbst übernehmen, begründet die Regierung ihrVorgehen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie bewies jedoch, dassBangladeschs Regierung die Kapazitäten dazu fehlen, die Arbeit desAbkommens auf gleichem Niveau fortzusetzen. Und vor allem: Sie hatnicht den politischen Willen dazu. "Wenn dasGebäudesicherheitsabkommen das Land verlassen muss, heißt das, wirbringen die Arbeiterinnen und Arbeiter erneut in Lebensgefahr", sagtKalpona Akter, Arbeitsrechtsaktivistin der bangladeschischenOrganisation BCSW.Schlimmste Repressionen in Bangladesch seit mehr als zehn JahrenLetztes Jahr erhielten die Arbeiter*innen in Bangladesch zumersten Mal seit 2013 eine Erhöhung des Mindestlohns. Er liegt jedochimmer noch unter einem Viertel eines existenzsichernden Lohns. AlsArbeiter*innen im Januar gegen diese viel zu geringeMindestlohn-Anhebung auf die Straße gingen, begegnete ihnen dieRegierung mit Gewalt und Repression. Ein Arbeiter starb und vieleandere wurden verletzt. Über 65 Arbeiter*innen wurden verhaftet, mehrals 11.600 wurden gekündigt und auf eine Schwarze Liste gesetzt.Bundesregierung und EU müssen aktiv werdenKurzfristig müssen Bundesregierung und EU dasGebäudesicherheitsabkommen in Bangladesch stärken und dessenintensive Fortsetzung fordern. Die Repression gegen Arbeiterinnen undArbeiter muss aufhören. Das deutsche Bündnis für nachhaltigeTextilien muss diese Anstrengungen wesentlich aktiver vorantreiben.Langfristig ist eine verbindliche menschenrechtlicheSorgfaltspflicht der Modemarken und -händler entlang ihrerLieferketten das Gebot der Stunde. Mehr einklagbare Abkommen undGesetze zur menschenrechtlichen Verantwortung der Modehändler entlangihrer Lieferketten müssen her, keine Siegel und Zertifikate.Mehr Infos: https://cleanclothes.org/safety/protect-progressPressekontakt:Artemisa Ljarja, Clean Clothes Campaign,artemisa.ljarja@einewelt-sachsen.de, +49 178 823 30 79Christie Miedema, Clean Clothes Campaign, christie@cleanclothes.org,+31 6 42060638 or + 31-20-4122785Original-Content von: Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung, übermittelt durch news aktuell