Nie wieder! Kinderschutz im Fokus / Kinderschutztag in Stuttgart soll Impulse für mehr Prävention und Schutz geben (FOTO)

Essen/Breitnau (ots) -"Nie wieder!" das wünschen sich die Timeout Kinder- undJugendhilfe gGmbH und der Deutsche Kinderverein e.V. angesichtsverheerender Missbrauchsfälle wie jüngst in Staufen, Homburg und inLügde. Mit namhaften Referenten werden die Kinderschützer amDienstag, 12. November 2019, im Hospitalhof in Stuttgart den Fragennachgehen, warum Misshandlungen von Kindern nicht in einem vielhöheren Maße verhindert werden und wie das Präventions- undHilfesystem in der Zukunft in Deutschland verbessert werden muss."Im Datenschutz ist Deutschland Weltmeister, im Kinderschutz suchtman vergebens nach einer Vorreiterrolle", erklären die Veranstalterdes Kinderschutztages. Mehr als 4000 schwere Misshandlungsfällezählte die Polizei im Jahr 2018, 136 Kinder starben an den Folgen vonMisshandlungen. Mehr als 14.000 Kinder wurden Opfer sexueller Gewalt.Dunkelziffer? Vermutlich sehr hoch.Mit den nötigen Konsequenzen aus diesen bedrohlichen Zahlen möchtesich der Kinderschutztag in Impulsvorträgen bekannter Expertenbeschäftigen und die Botschaft aussenden: Kinderschutz kann gelingen!Zu Wort kommen werden ehemalige Betroffene, die aus eigenerErfahrung zur Diskussion beitragen werden:Lea Fuchs, Rettungssanitäterin, BalingenMagdalena Rogl, Head of Digital Channels/Microsoftsowie die folgenden Expertinnen und Experten:Professor Dr. Ludwig Salgo von der Goethe-Universität Frankfurt(Institut für Zivil- und Wirtschaftsrecht)Professorin Dr. Maud Zitelmann, Jugendhilfe und Kinderschutz(Frankfurt University of Applied Sciences)Professor Dr. Michael Tsokos, Direktor des Instituts fürRechtsmedizin der Charité in Berlin undDr. Saskia Etzold, Oberärztin und stellvertretende ärztliche Leiterinder Berliner Gewaltschutzambulanz.Zugesagt hat ebenfalls Herr Minister Manne Lucha vom Ministeriumfür Soziales und Integration Baden-Württemberg, der gegen 11.30 Uhrerwartet wird. Im Anschluss an die von der Journalistin Astrid Mayermoderierten Vorträge beantworten die Referenten Fragen aus demPlenum. Im zweiten Teil der Veranstaltung werden im Rahmen einerPodiumsdiskussion auch Lösungen diskutiert und Impulse für dasEngagement im Kinderschutz überall dort gegeben, wo dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer handeln und wirksam werden können.Das Programm des Kinderschutztages beginnt um 8.30 Uhr, dasVeranstaltungsende ist für circa 16 Uhr vorgesehen.Tickets gibt es unter:www.easyticket.de/veranstaltung/kinderschutztag-in-stuttgart/80052/;Eintritt: 25 Euro (10 Euro/StudentInnen), inklusive Verpflegung.Gefördert mit freundlicher Unterstützung der Volker-Homann-Stiftung.Pressekontakt:Hubert Schwizler, Pressereferent - timeout Kinder- und JugendhilfegGmbH Breitnauh.schwizler@timeout.euRainer Rettinger, Geschäftsführer, Deutscher Kinderverein e.V.,Essen,Mobil 0172 54 22 869Original-Content von: Deutscher Kinderverein e.V., übermittelt durch news aktuell