Mainz (ots) - Menschen, deren Körpergröße sich von der Norm unterscheidet,müssen sich in Beruf und Alltag zahlreichen Herausforderungen stellen. DreiFamilien mit ungewöhnlich großen und kleinen Menschen erzählen in der"37°"-Dokumentation "Nie auf Augenhöhe - Von kleinen und großen Menschen", wiesie ihr Leben meistern und sich gegenseitig unterstützen. Das ZDF zeigt die Dokuam Dienstag, 4. Februar 2020, 22.15 Uhr; in der ZDFmediathek ist sie am Sendetagab 8.00 Uhr verfügbar. Der Film von Liz Wieskerstrauch ist in Zusammenarbeit mit3sat entstanden. Die 3sat-Wissenschaftsdokumentation "Alles außer gewöhnlich:Sehr große und sehr kleine Menschen", zeigt am Donnerstag, 6. Februar 2020,20.15 Uhr, die medizinischen Hintergründe.Ralf (41) aus Magdeburg hat Hypochondroplasie, eine genetisch bedingte Störungdes Knochen- und Knorpelwachstums. Als Kind musste er sehr schmerzhafteBeinverlängerungsoperationen über sich ergehen lassen, die ihm aber 15Zentimeter geschenkt haben. Heute ist er 1,47 Meter groß. Seiner Tochter, diediese Krankheit geerbt hat, möchte er die OPs gerne ersparen. Deshalb ist dievierjährige Judy in Behandlung bei Professor Klaus Mohnike, Endokrinologe undChefarzt in der Universitätsklinik Magdeburg. Dieser forscht gerade an einemneuen Medikament, das ihr Wachstum fördern könnte. Wird Judy davon profitieren?Oder wird sie sich später doch die Beine operativ verlängern lassen müssen?Rolf (55) ist mit 2,22 Metern der größte Deutsche, sein Sohn Daniel (24) ist2,18 Meter. Beide haben im Basketballsport die Möglichkeit gefunden, das Besteaus ihrer Länge zu machen. Nach einer Knieverletzung vor zwei Jahren kämpftDaniel unermüdlich um sein Comeback als Profi-Basketballer.Für Mädchen ist es schwieriger, so groß zu sein. Anna aus Itzehoe ist mit 13Jahren schon 1,85 Meter groß. Um das Wachstum zu stoppen, hat sie sich mit ihrenEltern für eine Hormontherapie entschieden: eine etwa dreifach dosierteAntibabypille. Mit gravierenden Nebenwirkungen. Wird sich die Behandlung fürAnna dennoch auszahlen?